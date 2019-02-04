Снег сошёл – “кратеры” остались: очередная дорожная яма стала ловушкой для автомобилистов

Снег сошёл – “кратеры” остались: очередная дорожная яма стала ловушкой для автомобилистов

Огромная яма в несколько кв. м образовалась сегодня на пересечении улиц В. Лупу и Е. Кока.

По словам властей, на этом участке проходят сети, принадлежащие “Apă Canal”. На прошлой неделе там велись работы, и, вкупе с погодными условиями, асфальт просел.

Это не единственная большая яма, таких много. Опасно, они появляются каждый день. Их никто толком не ремонтирует, – жалуются водители.

На место происшествия прибыла бригада рабочих, которые занялись ремонтными работами, пишет publika.md. Водители были вынуждены объезжать опасный участок. Участники движения надеются, что провал будет ликвидирован в ближайшем времени.

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