Снег будет идти в Молдове до конца недели

0

Осадки в виде снега и мокрого снега, с разной интенсивностью сохранятся до конца текущей недели, передает moldpres.md со ссылкой на Государственную гидрометеорологическую службу.

По данным синоптиков, наиболее интенсивные осадки в виде снега, дождя и мокрого снега выпали сегодня. Завтра их интенсивность спадет, и к воскресенью погода уже будет солнечной.

До конца недели дневная температура воздуха будет положительной, а ночью похолодает до -6-8˚С. На дорогах ожидается гололедица.

По данным специалистов, как правило, в январе сумма осадков составляет по территории страны 22-41 мм, а число дней с осадками – от 10 до 15. За весь период наблюдений, наибольшее количество осадков за месяц составило 216 мм (Кэрпинень, 1966 год), за сутки – 55 мм (Кахул, 1966 год).

Осадки выпадают в основном смешанные (около 35% нормы) и в виде снега (около 40% нормы). В январе возможны туманы (в среднем по территории 3-10 дней), гололедно-изморозевые явления (4-9 дней), гололедица (7-19 дней) и метели (1-3 дня), пишет источник. В связи с этим спасатели и полиция призывают население учитывать погодные условия, быть осторожными, особенно на дорогах, а в чрезвычайных ситуациях обращаться в службу 112.