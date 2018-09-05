Снаряд времен ВОВ обнаружили на Ботанике

Снаряд времен ВОВ обнаружили на Ботанике

Снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны, был обнаружен в ходе земляных работ на одной из улиц в столичном секторе Ботаника.

Так, в ходе работ на строительной площадке рабочие натолкнулись на подозрительный предмет. О находке была немедленно оповещена полиция, позднее на место происшествия прибыли и сапёры, пишет ipn.md.

Первая проверка показала, что обнаруженным предметом является снаряд. Предполагается, что он относится к периоду Великой Отечественной войны. Обследование находки продолжается.

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