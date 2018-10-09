“Сначала румынский язык, потом евроинтеграция”: либералы выдвинули условие демократам

“Сначала румынский язык, потом евроинтеграция”: либералы выдвинули условие демократам

Парламентская фракция Либеральной партии готова проголосовать за включение европейской интеграции в высший закон страны, но с одним условием – если румынский язык будет провозглашен государственным языком Молдовы в Конституции. 

Об этом говорится в сообщении для прессы формирования.

– Фракция ЛП напоминает, что сохраняет ранее озвученную позицию по поводу предложенного ДПМ проекта о включении европейского вектора в Конституцию, а именно, ЛП поддержит этот проект только после того, как парламентского большинство во главе с депутатами ДПМ исполнит решение КС о замене синтагмы “молдавский язык, функционирующий на латинской графике” синтагмой “румынский язык” в статье 13 Конституции, – отмечается в тексте. 

Напомним, сегодня председатель ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что проект о включении европейского вектора развития в высший закон страны будет вынесен на голосование в парламенте на этой неделе. Президент Игорь Додон высказался категорически против этого намерения и заявил, что ни он, ни про президентская ПСРМ не поддержат и не подпишут данный проект.

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