SMURD перевёз пациентку в тяжёлом состоянии в Кишинёв (ФОТО, ВИДЕО)

SMURD перевёз пациентку в тяжёлом состоянии в Кишинёв (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня бригада SMURD доставила 37-летнюю жительницу Вулканешт в Кишинёв. По данным ГИЧС, женщине потребовалась срочная госпитализация в связи с обострением хронического заболевания.

Во время перелёта в Кишинёв за состоянием пациентки неустанно следили врачи SMURD. Вертолёт приземлился на стадионе “Динамо”, откуда пострадавшую забрали и доставили в Республиканскую клиническую больницу.

По данным ГИЧС, это 1-я воздушно-медицинская операция SMURD из проведённых в Молдове в 2020 году.

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