SMURD перевёз новорождённого пациента из Кишинёва в Бухарест (ФОТО)

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Сегодня днём бригада SMURD в Яссах провела операцию по транспортировке новорождённого из Молдовы. Мальчика, родившегося 2 дня назад, нужно было срочно доставить из Кишинёва в Бухарест.

Ребёнок, родившийся в Институте матери и ребёнка в Кишинёве, нуждался в срочной операции, которую было решено провести в одной из больниц Бухареста. На машине скорой помощи пациента доставили на стадион “Динамо”, откуда его забрала команда SMURD.

По данным ГИЧС, это 15 воздушно-медицинская операция SMURD из проведённых в Молдове в 2019 году.