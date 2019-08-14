SMURD: пациентку в тяжёлом состоянии благополучно доставили в столицу

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Сегодня во второй половине дня медицинская бригада SMURD осуществила транспортировку 64-летней пациентки из Глодян в Кишинёв. Женщину перевезли из районной больницы в Институт скорой помощи в Кишинёве.

Во время полёта за состоянием пациентки постоянно следила команда врачей. Вертолёт SMURD приземлился на столичном стадионе «Динамо», где пациентку уже ждала машина скорой помощи.

По информации ГИЧС, с начала года это девятая операция SMURD, проведённая для граждан Республики Молдова.