SMURD: пациентку в тяжёлом состоянии благополучно доставили в столицу

SMURD: пациентку в тяжёлом состоянии благополучно доставили в столицу

Сегодня во второй половине дня медицинская бригада SMURD осуществила транспортировку 64-летней пациентки из Глодян в Кишинёв. Женщину перевезли из районной больницы в Институт скорой помощи в Кишинёве.

Во время полёта за состоянием пациентки постоянно следила команда врачей. Вертолёт SMURD приземлился на столичном стадионе «Динамо», где пациентку уже ждала машина скорой помощи.

По информации ГИЧС, с начала года это девятая операция SMURD, проведённая для граждан Республики Молдова.

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