SMURD и Aviasan перевезли из Киева в Кишинёв двух недоношенных детей (ФОТО, ВИДЕО)

SMURD и Aviasan перевезли из Киева в Кишинёв двух недоношенных детей (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 15 февраля, сотрудники Мобильной службы реанимации и высвобождения совместно с неонатологами Aviasan провели операцию по транспортировке в Кишинёв двух 3-месячных детей, рождённых преждевременно в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), новорожденные были переданы из украинской больницы после того, как их состояние улучшилось, а врачи соседней страны дали согласие на транспортировку. По пути в Кишинёв за состоянием детей следили специалисты SMURD и Aviasan. По прибытии в Кишинёв новорожденные были госпитализированы в Институт матери и ребёнка, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

По данным ГИЧС, это была первая смешанная операция по транспортировке недоношенных детей, проведённая экипажами SMURD и Aviasan. Напомним, что на этой неделе экипаж SMURD провёл ещё одну важную операцию по транспортировке пострадавших в аварии в Виннице.

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