SMURD доставил в столицу двух бельчан, нуждающихся в гемодиализе (ФОТО)

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Вчера утром команда SMURD доставила двух пациентов из Бельц в Кишинёв. 59-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, нуждавшихся в гемодиализе, благополучно перевезли в Больницу скорой медицинской помощи.

Во время поездки за пациентами наблюдали медработники. Мужчину и женщину передали врачам для дальнейшего ухода.

По данным ГИЧС, с начала года было проведено 10 операций SMURD по перевозке пациентов, из которых 3 наземных и 7 по воздуху.

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