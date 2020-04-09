SMURD доставил пациентку с хроническим заболеванием в Кишинёв (ФОТО)

SMURD доставил пациентку с хроническим заболеванием в Кишинёв (ФОТО)

Сегодня служба экстренной медпомощи SMURD доставила 62-летнюю жительницу Окницы в Кишинёв. Согласно данным ГИЧС, пациентке потребовалась помощь из-за обострения хронического заболевания.

Женщину доставили вертолётом в столицу. Во время перелёта за её состоянием следили медработники. Вертолёт приземлился на стадионе “Динамо”, откуда пациентку службой Aviasan доставили в Республиканскую клиническую больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это пятое авиационное вмешательство SMURD с начала 2020 года.

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