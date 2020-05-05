SMURD доставил кагульчанку со сложным переломом в столичную больницу (ФОТО)

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Утром 5 мая сотрудники SMURD совместно с командой врачей из Румынии перевезли 68-летнюю жительницу Кагула в Кишинёв.

Пациентку с переломом бедренной кости из районной больницы Кагула доставили в Больницу скорой помощи в столице. Во время перелёта за состоянием женщины неустанно следили врачи.

Напомним, с начала мая 9 врачей SMURD из румынских уездов работают в районной больнице Кагула и помогают местным специалистам.

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