SMURD благополучно доставил пострадавшую в Румынии молдаванку в больницу (ВИДЕО)

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Вечером 18 января сотрудники ГИЧС участвовали в операции по перевозке пациента в Республику Молдова из Румынии. По имеющимся данным, 36-летняя женщина пострадала в ДТП, произошедшем на территории соседнего государства.

Чтобы забрать пациентку, экипаж медицинской спасательной службы SMURD отправился в город Клуж-Напока. Всё время по дороге в Кишинёв врачи SMURD неустанно следили за состоянием пациентки. Женщина была благополучно доставлена ​​в столичный Институт неотложной медицинской помощи для дальнейших процедур.

По данным ГИЧС, с начала 2019 года это первая трансграничная перевозка бригады SMURD, и десятая с момента запуска проекта в Республике Молдова.