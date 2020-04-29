SMURD благополучно доставил пациента из Окницы в столицу (ФОТО, ВИДЕО)

SMURD благополучно доставил пациента из Окницы в столицу (ФОТО, ВИДЕО)

Вертолёт SMURD доставил вчера 28-летнего пациента с политравматизмом из Окницы в Кишинёв. На всём протяжении полёта за состоянием мужчины следили врачи.

Вертолёт приземлился на стадионе “Динамо”, откуда пациента на “скорой” доставили в столичную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Согласно информации ГИЧС, это шестое авиационное вмешательство SMURD с начала 2020 года.

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