SMURD благополучно доставил пациента из Кишинёва в Бухарест

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Вчера утром экипаж скорой помощи SMURD успешно провёл операцию по перевозке пациента из молдавской столицы в Бухарест.

По данным ГИЧС, 33-летний гражданин Республики Молдова был доставлен в клиническую больницу Фундень в Бухаресте для дальнейшего лечения. Решение о транспортировке было принято после того, как состояние здоровья пациента ухудшилось в результате хронического заболевания. За состоянием мужчины по пути постоянно следили врачи.

По данным ГИЧС, это 8 трансграничная операция SMURD из проведённых в Молдове в 2019 году.