Смотри в оба. Первая помощь при травмах глаз у детей

Ребенку во дворе «дали в глаз»? Не пропускайте мимо ушей это признание. Травмы глаза нельзя оставлять без внимания, поскольку они могут привести к резкому снижению зрения и даже к полной слепоте.

«Травмы глаз весьма разнообразны, — рассказывает врач-офтальмолог высшей категории Светлана Зарецкая. — К ним относятся не только ушибы (во время драки, например), но и повреждения фейерверками, режущими и колющими предметами, пульками из рогатки, а также попавшими в глаз химическими веществами.

Главная проблема заключается в том, что дети зачастую скрывают факт травмы, а при любых повреждениях глаза очень важно своевременно и правильно оказать первую помощь. От этого зависит успех в лечении и прогноз на выздоровление.

В тех случаях, когда ребенок жалуется на сильную боль или только что поранил глаз (например, порезал или уколол), если в глаз попали едкие химические вещества, если травма произошла от сильного удара (а значит, есть риск перелома или трещины костей орбиты), лучше немедленно обратиться за помощью к травматологу».

Что делать при различных повреждениях глаз

1. Повреждение глаза инородными предметами

Главный симптом: ребенок щурится и закрывает глаза при ярком освещении

Что делать: Предложите ребенку поморгать. Если при моргании соринка смещается в другое место, можно попытаться промыть глаз большим количеством воды комфортной температуры. Важно делать это правильно: либо подставить лицо под душ, либо поливать сверху из емкости.

Если инородное тело не смещается при моргании, дело плохо. Это означает, что оно внедрилось в оболочку глаза. В этом случае нужно закрыть глаз чистым платком или марлевой салфеткой и отправляться к врачу.

Ни в коем случае нельзя тереть глаз или пытаться самостоятельно удалить инородное тело: в этом случае оно будет внедряться глубже и еще сильнее травмировать глаз.

2. Ушиб глаза (контузия)

Возникает при ударе или ушибе тупым предметом (например, футбольным мячом).

Главные симптомы: синяк вокруг глаза.

Что делать: Приложить к глазу холод (подойдет любая бутылка из холодильника) и наблюдать за дальнейшим развитием событий. Медицинская помощь понадобится, если поднимется температура или поврежденным глазом ребенок будет видеть хуже.

3. Попадание в глаз химических веществ (чаще всего — средств бытовой химии)

Симптомы: ребенок держится за глаз, не может его открыть, жалуется, что щиплет.

Что делать: Промыть глаз большим количеством воды (под душем или поливая водой комфортной температуры не менее 10-15 минут). Промывать нельзя, если в глаз попали сухие химические вещества. В этом случае нужно попытаться удалить их чистой тканью или стерильной марлевой салфеткой, после чего немедленно ехать к врачу.

4. Ожог глаза (паром, огнем от костра, маслом со сковороды)

Симптомы: боль, отек, невозможность открыть глаз, нечеткое зрение, ощущение инородного тела в глазу.

Что делать: Промыть глаз большим количеством холодной воды (15–20 минут), затем наложить на глаз марлевую повязку и обязательно вызвать скорую помощь (либо самостоятельно добраться до травматолога).