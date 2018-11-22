Смирнов: Власть делает лазейку для недопущения досрочных выборов (ВИДЕО)

Самый старший депутат парламента, социалист Эдуард Смирнов прокомментировал с парламентской трибуны предложенный демократами Кодекс парламентских правил и процедур.

– Несмотря на то, что докладчик говорил, что была проведена громадная, титаническая работа комиссии по подготовке этого документа, когда я прочитал его, я вспомнил одну историю. Некий литературный критик написал своему другу письмо и в конце приписал: «Извини, дорогой друг, за большое письмо, не было времени всё нормально обдумать». Вот такое впечатление у меня о документе, – сказал он.

Смирнов отметил, что парламентское большинство, завершая свою деятельность в законодательном органе и уже не имея времени, «родило» этот документ – 366 статей и множество подразделений. По его словам, в проект кодекса включены многочисленные положения, которые практически уже оговорены в различных законодательных актах и не имеют прямого отношения к парламентской деятельности, или включены положения о нарушении действующих законов, в том числе, представлять проекты законов только на государственном языке. Кроме того, в проекте продолжаются настойчивые стремления парламентского большинства ограничить любые действия президента, поставить его под контроль парламента.

– Хочу подчеркнуть: в полупрезидентской или полупарламентской республике у президента и парламента должны быть одинаковые издержки и противовесы по отношению друг к другу. Но в кодексе сделан упор лишь на то, как ограничить действия президента. Почему авторы ничего не предусмотрели в отношении роспуска парламента? Часть 3 статьи 28 устанавливает, что в случае, если невозможно сформировать парламентское большинство, правление может быть обеспечено без создания альянса. Безусловно, если нет большинства, то парламент должен быть распущен. Очевидно, авторы подобным образом пытаются узаконить трюк, который провели в начале 15 года, когда миноритарная коалиция выдвинула кандидата на пост премьера. Повторюсь: если нет большинства, то парламент должен быть распущен. А здесь делается лазейка, позволяющая манипулировать законом, чтобы не допустить досрочных выборов, – подчеркнул Смирнов.

Вместе с тем, социалист считает, что принятые поправки вряд ли помогут нынешнему проевропейскому режиму.

– На предстоящих выборах власть в стране непременно придёт к партии, которая все эти годы пользуется доверием – Партии социалистов во главе с всенародно избранным президентом, – заключил он.