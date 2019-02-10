СМИ: За три года Санду закрыла 113 школ

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Председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду останется в истории страны “министром закрытых школ”, несмотря на то, что она пытается убедить всех в том, что она закрыла не так много учебных заведений. Портал hotnews.md опубликовал подтверждающие это статистические данные.

В частности, как пишет источник, в 2011 году, то есть, до того, как Санду возглавила Министерство просвещения, в стране было зарегистрировано 1489 школ, а после ее ухода из министерства – 1323 школы. Таким образом, исчезли 166 школ.

Если говорить конкретно о годах правления Санду, то в 2012 году было 1460 школ, а в 2015 – уже 1347 школ. То есть, точное число закрытых Санду школ составляет 113.

Примечательно, что массовое закрытие школ в Молдове началось именно тогда, когда правительство возглавил бывший начальник Майи Санду Влад Филат. В 2009 году, когда к власти в Министерстве просвещения пришли представители ЛДПМ, число школ в Молдове составляло 1526. Однако по окончании деятельности правительства Филата, их было уже 1347, то есть, минус 179 школ.