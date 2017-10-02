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СМИ: Водителем Lexus, сбившего насмерть подростка, была родственница одного из глав холдинга «Шериф»

СМИ: Водителем Lexus, сбившего насмерть подростка, была родственница одного из глав холдинга «Шериф»

В Приднестровье разгорается нешуточный скандал в связи со смертью 15-летней девочки, сбитой Lexus в селе Парканы.

ДТП со смертельным исходом произошло 30 сентября, около 13:30. Подросток переходила дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем дорогой машины была 22-летняя девушка.

Однако с ее задержанием возникла непонятная ситуация. По словам очевидцев наезда, сразу после ДТП на место приехали сотрудники полиции, а также несколько автомобилей без номеров. Вышедшие из неопознанных автомобилей люди сняли номера с Lexus, а также забрали с собой его водителя, пишет deschide.md.

Все это происходило, по словам свидетелей, на глазах и при полном бездействии сотрудников полиции. По их мнению, девушкой за рулем Lexus была близкая родственница одного из руководителей холдинга приднестровских частных компаний «Шериф».

Напомним, сегодня, 2 октября, в Приднестровье состоялся протестный автопробег, участники которого потребовали власти региона привлечь к ответственности водителя Lexus.

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