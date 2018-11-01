СМИ: вещество, которым отравилась семья в Кантемире, нелегально продают в столичных магазинах

“Вальсафид” – токсичный препарат на основе фосфида алюминия, который продается только на основании специального разрешения. Однако не все продавцы соблюдают эти условия.

Как показало расследование Publika TV, в трёх магазинах в Кишинёве можно беспрепятственно купить этот токсичный препарат, либо его аналог с тем же химическим составом. К примеру, в одном из магазинов репортёру со скрытой камерой предложили приобрести “Селфос” – препарат, который также считается инсектицидом. Только в одном из столичных магазинов продавец отказался продавать “Вальсафид”, ссылаясь на отсутствие у покупателя специального разрешения.

Продавец пояснил, что при контакте с воздухом данный препарат превращается в высокотоксичный газ, который буквально «убивает» всё вокруг. Поэтому с ним могут работать только высококвалифицированные специалисты, а в обработанное препаратом помещение на 2-3 дня вход для людей строго запрещен.

К сожалению, “Вальсафид” можно легко найти в Интернете. Нечестные дельцы продают опасное вещество без каких-либо документов по цене около € 200 за 5 литров. Стоит отметить, что, согласно законодательству, лица, незаконно продающие токсичные вещества, могут быть наказаны лишением свободы на срок до 1 года или штрафом до 130 000 леев.

Напомним, что в конце прошлой недели трое детей – две сестры и их двоюродный брат – скончались, а их мать и бабушка попали в больницу после того, как семья отравилась фосфидом алюминия. Дедушка использовал опасный препарат для обработки пшеницы, которая хранилась в соседнем помещении со спальней. Прокуроры Кантемира завели по этому факту два уголовных дела.