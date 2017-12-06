СМИ: В России заочно арестовали Плахотнюка по обвинению в покушении и объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Председателя ДПМ в России обвиняют в покушении на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (статья 30 и часть вторая статьи 105 УК РФ). Известно также, что по этой причине Владимира Плахотнюка объявили в международный розыск.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в материалах дела говорится, что Плахотнюк совершил убийство более двух человек с особой жестокостью, общеопасным способом. Фабулу расследования собеседник агентства сообщать отказался, отметив только, что преступления были совершены не в России.

В свою очередь ДПМ выразила свое несогласие с провокационными действиями политического преследования со стороны Российской Федерации, с которыми «по-прежнему сталкиваются представители партии, представители правительства и парламента». Об этом говорится в заявлении для прессы формирования, распространенного в ответ на появившуюся в российских СМИ информацию.

В частности, ДПМ требует, чтобы Министерство иностранных дел Республики Молдова приняло необходимые меры, чтобы официально осудить эти акты политического преследования. Также Демпартия намерена проинформировать международные учреждения о новых злоупотреблениях, совершенных Российской Федерацией в отношении политических, правительственных и парламентских должностных лиц Республики Молдова. В то же время комментария по факту предъявленных Плахотнюку обвинений и объявления им в международный розыск в заявлении ДПМ не содержится.