СМИ: В доме бывшего главы Нацбанка прошли обыски по делу о “краже века”

Обыски прошли и в других местах, в том числе были изъяты некоторые материалы дела в “Victoriаbank”. И это не всё – как сообщает источник, Дрэгуцану, Политову и Корнелия Гимпу заслушали прокуроры. Информацию подтвердил прокурор Октавиан Якимовский, но имена тех, у кого прошли обыски и кто был впоследствии заслушан прокурорами, он не назвал.
– Могу подтвердить, что были обыски, и что были заслушаны определенные лица. Также могу сказать, что обыски прошли в связи с очень важной частью дела о краже миллиарда и что они предусматривают возвращение 2 миллиардов 200 миллионов леев, – заявил Якимовский для “Ziarul de Gardă”.
В Генеральной прокуратуре на запрос издания пока не ответили.
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