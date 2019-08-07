СМИ: состояние водителя, совершившего наезд на детей в Дезгинже, было “близким к алкогольной коме”

СМИ: состояние водителя, совершившего наезд на детей в Дезгинже, было “близким к алкогольной коме”

Состояние водителя, который сбил детей в селе Дезгинжа, было “близко к алкогольной коме”, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на canal3.md.

По данным телеканала, 26-летний водитель находился в сильном алкогольном опьянении. Тестирование показало 1,07 промиле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что в 7 раз выше нормы. Для некоторых людей эта доза близка к алкогольной коме. Кроме прочего, водитель находился за рулём, не обладая водительскими правами.

Напомним, серьёзное ДТП случилось 2 августа в селе Дезгинжа. Там автомобиль сбил пятерых детей, игравших на обочине дороги. Один из детей от полученных травм скончался на месте.

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