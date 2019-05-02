СМИ сообщили об отставке главы Антикоррупционной прокуратуры

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Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили ряд СМИ со ссылкой на свои источники.

В частности, как пишет deschide.md, Морарь уволился по собственной инициативе после публичных обвинений в его адрес, которые были выражены в открытом письме, отправленном прессе и дипломатическим миссиям. Чиновник попросил генерального прокурора инициировать расследование по этому поводу, а для того, чтобы обеспечить его прозрачность и чтобы не наносить вред ведомству, он решил подать в отставку. Репортеры портала попытались узнать об этом у самого Мораря, однако его телефон отключен.

Источник отмечает, что на прошлой неделе многие новостные издания получили по электронной почте письмо, в котором описывается схема по отчуждению бизнеса у одного из предпринимателей. Авторы послания утверждают, что к делу был причастен и Виорел Морарь. Чиновник квалифицировал это как вмешательство в акт правосудия и попытку запугать орган уголовного преследования.

Виорел Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года после того, как выиграл публичный конкурс на замещение вакантной должности.