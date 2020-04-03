СМИ сообщают о седьмой смерти в Молдове от коронавируса

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По данным ряда СМИ, сегодня в Молдове зарегистрирована еще одна, седьмая по счету жертва коронавируса. Речь о 65-летней женщине, которая работала врачом скорой помощи в Сороках.

О случившемся пишет observatorul.md. Источник отмечает, что сегодня на коронавирус были протестированы все сотрудники подстанции скорой помощи в Сороках, в том числе муж скончавшейся женщины, который был ее коллегой.

В то же время tv8.md пишет, что информация была подтверждена Министерством здравоохранения, а детали по этому поводу на брифинге вечером представит Виорика Думбрэвяну.

Напомним, что на данный момент в Молдове подтверждено 505 случаев коронавируса. 26 человек вылечились.

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