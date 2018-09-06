СМИ: СИБ наведался в столичный лицей и задержал 6 уроженцев Турции 

В стране развернулась масштабная спецоперация, проводимая Службой информации и безопасности.

Так, согласно сообщению в соцсети, сегодня утром шесть человек из лицея “Горизонт”, в том числе директор филиала в Дурлештах, замдиректора и его 16-летний сын, а также еще один человек из администрации учебного заведения, были схвачены офицерами СИБ и увезены в неизвестном направлении. Сообщается также, что все задержанные – уроженцы Турции.

Согласно пресс-релизу СИБ, речь идет о комплексной спецоперации по предотвращению угрозы национальной безопасности, проводимой антеррористическим центром. Операция проводится во многих населенных пунктах страны. Более подробную информацию в СИБ пообещали обнародовать позднее.

Информация обновляется.

В соцсети было опубликовано видео задержания одного из сотрудников лицея.