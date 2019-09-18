СМИ: Прокуроры запросили ордер на арест Марины Таубер

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Прокуроры запросили ордер на предварительный арест депутата фракции партии “Шор” Марины Таубер, которая два дня назад была задержана на 72 часа. Запрос был подан в суд сектора Чеканы, пишет tv8.md.

Что касается депутата Регины Апостоловой, прокуроры пока изучают материалы дела и выступят с запросом в течение дня, пишет источник.

Напомним, Марина Таубер и Регина Апостолова остались без депутатской неприкосновенности в понедельник. Прокуратура намерена расследовать их причастность к “краже века”.