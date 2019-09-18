СМИ: Прокуроры запросили ордер на арест Марины Таубер

СМИ: Прокуроры запросили ордер на арест Марины Таубер

Прокуроры запросили ордер на предварительный арест депутата фракции партии “Шор” Марины Таубер, которая два дня назад была задержана на 72 часа. Запрос был подан в суд сектора Чеканы, пишет tv8.md. 

Что касается депутата Регины Апостоловой, прокуроры пока изучают материалы дела и выступят с запросом в течение дня, пишет источник.

Напомним, Марина Таубер и Регина Апостолова остались без депутатской неприкосновенности в понедельник. Прокуратура намерена расследовать их причастность к “краже века”.

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