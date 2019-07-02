СМИ: Принадлежащие Плахотнюку отель Nobil и помещения телеканалов арестованы

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило секвестр на некоторые активы, принадлежащие компании Finpar Invest, к которой имеет отношение экс-председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Среди арестованного имущества числится отель Nobil, а также помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3. Это было установлено в результате расследования, проведённого RISE Moldova.

По данным источника, секвестр был наложен 26 июня в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег, а срок его действия составляет 15 дней. Национальный антикоррупционный центр получил постановление суда и конфисковал активы Finpar, согласно кадастровым выпискам. По словам пресс-секретаря НАЦ Анжелы Старински, секвестр был наложен не только на недвижимость Finpar, но и на счета компании. Эти меры были предприняты в рамках уголовного дела по факту отмывания денег.

Кроме этого, среди арестованного имущества числится квартира и коммерческие помещения, которые находятся вблизи отеля Nobil. Не избежали секвестра и офисы General Media Group на территории Moldexpo, в которых размещены студии телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанций Publika FM и Muz FM. Офисы расположены на участке площадью около 8 тысяч квадратных метров, а их стоимость составляет приблизительно 30 млн леев. Земля, площадью более одного гектара не принадлежит Finpar, но компания судится с Агентством публичной собственности за ее приватизацию.

Администратор компании Finpar Invest Михай Покня в свою очередь опроверг данную информацию и сказал, что не получал никаких документов о наложении секвестра.