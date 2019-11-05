СМИ: Подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки в пригороде Кишинева был задержан

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Стали известны новые детали об изнасиловании 5-летней девочки в одном из пригородов Кишинева. Согласно источникам портала UNIMEDIA, жуткое преступление совершил 32-летний мужчина, страдающий психическими отклонениями. Его уже задержали.

Напомним, страшный инцидент произошел 2 ноября. Малышке понадобилось хирургическое вмешательство, она госпитализирована. Также была оказана помощь психолога. Рядом с девочкой постоянно находится ее мама.

Все обстоятельства случившегося выясняются.