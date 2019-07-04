СМИ: Плахотнюк продал объекты недвижимости на улице Болгарской Канду (DOC)

0

Все объекты недвижимости, расположенные на улице Болгарская в центре столицы, владельцем которых до недавнего времени был Влад Плахотнюк, проданы. Это произошло 21 июня, за три дня до того, как он сложил свой мандат председателя ДПМ. Новым владельцем имущества стал не кто иной, как его фин и экс-председатель парламента Андриан Канду, пишет anticorupție.md.

Согласно полученной информации, 21 июня Канду приобрёл два объекта недвижимости: нежилое помещение площадью 134,6 квадратных метров и квартиру площадью 234,8 квадратных метров, полученную в декабре 2018 года в результате объединения двух квартир. Канду также приобрёл два нежилых помещения в доме по улице Болгарская, площадь которых составляет 23,2 квадратных метров и, соответственно, 23 квадратных метра.

Сумма сделки между двумя демократами составляет около 2,6 млн леев.