СМИ: Первое заседание парламента может пройти 27 или 28 сентября

СМИ: Первое заседание парламента может пройти 27 или 28 сентября

Первое пленарное заседание законодательного органа в рамках осенне-зимней сессии может состояться в последнюю неделю сентября. Как сообщили источники портала Deschide.MD, в настоящее время обсуждаются две даты – 27 или 28 сентября. 

Напомним, что осенне-зимняя парламентская сессия началась 3 сентября. Депутаты возобновили работу в парламентских комиссиях после летних каникул.

Это будет последняя сессия действующего парламента, избранного в 2014 году. 24 февраля 2019 года пройдут очередные выборы в законодательный орган страны.

 

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