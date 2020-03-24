СМИ: “Перчатки, которые рвутся” были закуплены правительством Санду под эгидой Немеренко и ее ставленника (ФОТО)

0

Бывший министр здравоохранения из правительства Майи Санду Алла Немеренко раскритиковала используемые в медицинских учреждениях страны стерильные перчатки за их непрочность. Примечательно, что эти изделия были приобретены в период, когда сама Немеренко возглавляла профильное министерство, а непосредственное отношение к этому имел ее ставленник, директор Центра публичных централизованных закупок в здравоохранении Эдуард Патик.

– Это перчатки, в которых наши медики борются с коронавирусом. Они лопаются на руках, потому что тонкие, плохого качества и не обеспечивают защиту. Так и живем, – написала Немеренко.

Критика бывшего министра вызвала возмущение депутата ПСРМ Владимира Односталко. Вот что он пишет на своей странице в соцсети:

– Молчал долго, но тот информационный вирус, который разносят всякого рода “специалисты” вынуждает прокомментировать. Речь идет о “Министре “фиаско” в правительстве “ноль” – бывшем министре здравоохранения Немеренко. Вчера “специалист” громко возмущалась о разорванных перчатках в одном из медучреждений. Перчатки виниловые. Возможно, некоторые забыли, но эти медицинские изделия были закуплены во времена “правления специалиста”. Были закуплены ее ставленником руководителем агентства по закупкам в здравоохранении Эдуардом Патиком. Отсюда возникает много вопросов…Некоторые из них: Куда смотрела “специалист”? Что натворил ее протеже? Официально обращусь в компетентные органы для того, чтобы проверили, почему такое произошло, и кто виноват.

Расследование на эту тему уже провели журналисты. Они выяснили, что в то время, когда Министерство здравоохранения возглавляла Алла Немеренко, правительство “АКУМ” приобрело 4 999 160 виниловых перчаток низкого качества. Контракты на закупку подписывал Эдуард Патик, директор Центра публичных централизованных закупок в здравоохранении, назначенный на должность той же Немеренко, пишет telegraph.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Фото: telegraph.md

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.