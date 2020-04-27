СМИ обнародовали доходы Домники Маноле: 28 тысяч леев зарплата и еще 21 тысяча – пенсия

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Пенсия нового председателя Конституционного суда Молдовы Домники Маноле составляет 21 тысячу леев в месяц, что эквивалентно 18 минимальным пенсиям по возрасту в нашей стране. Маноле получает и зарплату за работу в КС – 28 тысяч леев. Таким образом, ее ежемесячный доход составляет почти 50 тысяч леев, пишет ntv.md.

Согласно декларации о доходах, Маноле владеет земельным участком стоимостью 40 тысяч леев, квартирой стоимостью 1 миллион леев и гаражом. У нового председателя КС два автомобиля: Nissan Murano и Dacia Logan. У семьи судьи есть акции в трех компаниях, в том числе фармацевтической, отмечает источник.

Напомним, Домника Маноле возглавила КС после того, как на прошлой неделе с должности председателя Конституционного суда был смещен Владимир Цуркан из-за его телефонного разговора с Игорем Додоном. Примечательно, что сама Маноле получала “советы” от председателя ППДП Андрея Нэстасе, о чем он сам рассказывал журналистам.

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