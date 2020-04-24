СМИ: Новый председатель КС «забыла», как получала «советы» по телефону от Нэстасе (ВИДЕО)

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Новый председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле должна быть отправлена в отставку с этой должности. По крайней мере, это следует из заявления самой Маноле, сделанного сегодня на пресс-конференции.

В частности, она сказала, что Владимир Цуркан был смещён вчера с должности председателя КС из-за его телефонного разговора с президентом страны Игорем Додоном, пишет ntv.md.

Эта беседа поставила под сомнение независимость КС, что не могло остаться без реакции со стороны судей. В результате были приняты решения о выдвижении вотума недоверия прежнему председателю и о назначении нового, – пояснила она.

Примечательно, что сама Маноле имела опыт телефонных разговоров с некоторыми политическими деятелями. Например, Андрей Нэстасе в августе 2019 года публично рассказал, как давал ей «советы» по поводу должности председателя КС.

Я посоветовал госпоже Маноле не претендовать на этот пост, и она так и сделала, – говорил Нэстасе.

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