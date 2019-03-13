СМИ: некоторые компании снизили цены на бензин и дизельное топливо

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Несколько компаний снизили розничные цены на топливо на 0,9-3,2 процента уже через два дня после того, как Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новую методологию формирования цен. В соответствии с ней цена на топливо на заправках устанавливаются операторами. Об этом сообщает moldpres.md.

Как отмечает источник, цена на АЗС самого востребованного бензина с октановым числом A-95 сегодня составляет в среднем 18,47 лея за литр, что на 42% меньше, чем прежде. Цена дизельного топлива – 16,62 лея за литр, сжиженного газа – 10,72 лея за литр.

Максимальные розничные цены на бензин «Premium-95» были заморожены 7 августа 2018 года на уровне 19 леев и 1 бан за литр, на дизтопливо – на уровне 16 леев и 89 банов за литр.

В соответствии с Методологией формирования и применения цен на нефтепродукты, утвержденной НАРЭ 11 марта, цены на бензин и дизельное топливо будут рассчитывать операторы, а не Национальное агентство по регулированию в энергетике. Они будут устанавливаться с учетом затрат и уровня рентабельности за год реализуемых нефтепродуктов не более 10%. Это также предусмотрено в поправках, утвержденных парламентом на его последнем заседании, к Закону о рынке нефтепродуктов, который вступил в силу 1 января 2019 года.