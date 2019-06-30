СМИ: На выборах башкана Гагаузии победила Ирина Влах

СМИ: На выборах башкана Гагаузии победила Ирина Влах

Действующая глава автономии Ирина Влах, по предварительным данным, одержала победу с первого тура на выборах башкана. Об этом сообщает портал gagauzinfo.md. 

Выборы были признаны состоявшимися. Источник отмечает, что в Комратском районе голосовать вышли 24 тысячи 344 избирателя (49,92 процента), в Чадыр-Лунгском – 21 тысяча 787 (53,22 процента), а в Вулканештском  – 9 тысяч 79 избирателей (45,52 процента). В целом по Гагаузии на избирательные участки вышли 55 тысяч 210 избирателей (50,35 процента).

Информация обновляется.

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