СМИ: На машины Филата нашлись покупатели

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На две из конфискованных у бывшего премьера Влада Филата машины нашлись покупатели. Источники портала Realitatea.md рассказали, что речь идет об одном из автомобилей Touareg и о Toyota Land Cruiser 200 V.



Порталу не удалось узнать имена тех, кто выразил намерение приобрести машины. Согласно законной процедуре, им предстоит заполнить необходимые документы, чтобы стать потенциальными покупателями, а после и владельцами авто.

Напомним, что недавно Государственная налоговая служба выставила на продажу ряд транспортных средств и запчастей. В списке оказались и четыре машины, некогда находившиеся в пользовании Влада Филата – Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200 и два Volkswagen Touareg.