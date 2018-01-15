СМИ: Молдавская группа DoReDos и Филипп Киркоров объединили усилия для участия в “Евровидении-2018”

Музыканты из нашей страны, по всей видимости, покорили сердце короля российской эстрады.

Филипп Киркоров выступил композитором песни “My lucky day” для молдавской группы DoReDos, ранее занявшей первой место на конкурсе “Новая волна-2017”. С новой композицией музыканты намереваются выиграть национальный отборочный конкурс “Евровидение – 2018” и представить нашу страну в Лиссабоне, где в этом году состоится традиционное песенное состязание, пишет http://wiwibloggs.com.

Написанную Киркоровым для молдавских артистов песню можно будет услышать завтра, когда будут объявлены 35 отобранных для конкурса композиций. Их отбор завершается сегодня, 15 января.

Напомним, что группа DoReDos победила на “Новой волне – 2017” при поддержке президента Игоря Додона. Глава государства заверил музыкантов в том, что будет помогать им и впредь.

Филипп Киркоров был членом жюри конкурса, и выражал восхищение молдавской группой, а также оказанной президентом поддержкой. Ранее мэтр российской эстрады уже участвовал в написании песен для “Евровидения” для Сергея Лазарева, Димы Билана, Джамалы и других известных артистов.