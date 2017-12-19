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СМИ: Конкурс на должность замглавы Антикоррупционной прокуратуры выиграла Адриана Бецишор

СМИ: Конкурс на должность замглавы Антикоррупционной прокуратуры выиграла Адриана Бецишор

Прокурор, посадившая Филата, набрала наибольшее количество баллов.

Об этом сообщил портал zdg.md, опубликовав таблицу оценки всех кандидатов на эту должность. Согласно ей, она убедительно “обошла” двух своих конкурентов – Владислава Боброва и Думитру Робу.

Стоит отметить, что временно исполняющей обязанности замглавы Антикоррупционной прокуратуры Бецишор стала еще в августе, после того, как текущий обладатель этой должности Штефан Шаптефрац стал главным прокурором муниципия Кишинев. Тогда Бецишор заявила, что пока не знает, будет ли подавать заявку на участие в конкурсе на постоянное замещение этой должности.

Напомним, ранее zdg.md рассказывал о свадьбе на миллион, доме “на членов семьи” и новой машине «по доверенности» прокурора Адрианы Бецишор.

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