СМИ: Компания Meat-House была оштрафована

Санкции были применены Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов по итогам проверок со стороны Центра общественного здоровья.

Компания-производитель колбас заплатила первоначально штраф в размере 6 тысяч леев, а потом еще 7500 леев. Несмотря на нежелание озвучивать название фирмы, ответственные лица в НАБПП отмечают, что оно уже известно жителям страны, пишет agora.md.

Скандал разразился 1 декабря, когда Центр общественного здоровья совместно с Национальным инспекторатом по расследованиям в ходе пресс-конференции рассказал о проверках, проведенных в одной из фирм по производству мясных изделий, которые выявили просроченные колбасы, тонны мяса без документов и с этикетками «из будущего», а также нарушение в процессе хранения мяса. Также были обнаружены неучтенные денежные средства на сумму более 7 млн. 180 тыс. леев.

Позднее то, что речь идет именно о компании Meat-House, подтвердилось наличием жалобы, поданной 8 декабря главой Центра общественного здоровья Луминицей Сувейкэ в прокуратуру.