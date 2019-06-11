СМИ: Илан Шор покинул территорию Молдовы

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Главный обвиняемый в краже миллиарда, депутат Илан Шор поспешно покинул территорию Республики Молдова. По информации источников портала noi.md, он улетел в Израиль.

Как отмечает портал, источники, которые попросили сохранить анонимность, сообщили, что главный обвиняемый в краже миллиарда улетел в Израиль через Стамбул. Как известно, Израиль – это страна, которая не выдает своих граждан другим государствам, оставляет у себя вместе с их деньгами.

По словам пресс-секретаря депутата Алины Шаргу, Шор находится в стране и “работает”. Однако следует отметить, что в течение нескольких дней его не видели в публичном пространстве, более того он до сих пор не выступил с комментариями по поводу политической ситуации в стране. Вчера, 10 июня, политическая партия “Шор” объявила о брифинге для прессы, но потом отменила его.

Тем временем, депутаты нового парламента уже создали следственную комиссию, чтобы выяснить обстоятельства девальвации банковской системы Республики Молдова. Примечательно, что Илан Шор является главным фигурантом доклада Kroll о “краже миллиарда”.