СМИ: ЕС выступает против парламентского большинства в РМ из перебежчиков и депутатов Шора

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Европейский союз не желает, чтобы новое парламентское большинство в Молдове было сформировано путем подкупа депутатов или при помощи депутатов партии Илана Шора, осужденного судом первой инстанции за причастность к “краже века”. Об этом, как пишет “Свободная Европа”, заявил высокопоставленный чиновник в Брюсселе, отметив, что ЕС квалифицирует поствыборную ситуацию в Молдове как “очень проблематичную”.

Предупреждение было озвучено в преддверии заседания министров иностранных дел стран ЕС, которое состоится в ближайший понедельник, 18 марта. В повестке мероприятия числится и вопрос об эволюции ситуации в Кишиневе с момента последней дискуссии на эту тему, состоявшейся год назад.

По словам европейского чиновника, с тех пор ситуация с демократией в Республике Молдова ухудшилась, а примером тому является непризнание выборов генерального примара Кишинева в июне прошлого года. Собеседник также отметил отсутствие прогресса в расследовании банковской кражи.