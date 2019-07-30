СМИ: Думитру Робу – кандидат на должность врио генпрокурора

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Думитру Робу является кандидатом на пост исполняющего обязанности генерального прокурора.

Робу был избран из девяти кандидатов, которые подали заявки в парламент на должность и.о. генпрокурора, передаёт deschide.md. Стоит отметить, что Думитру Робу является прокурором по борьбе с коррупцией с 8 июля 2016 года. Ранее он занимал должность прокурора Отдела по борьбе с торговлей людьми Генеральной прокуратуры и выполнял функции государственного обвинителя Транспортной прокуратуры.

Примечательно, что Думитру Робу является прокурором, который ведёт дела бывшего примара Кишинёва Дорина Киртоакэ, экс-вице-примара Нистора Грозаву, бизнесмена Александра Пинчевского, а также экс-главы Управления транспорта Игоря Гармецкого.