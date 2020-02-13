СМИ: Депутаты от партии Санду не поддерживают снижение зарплат депутатов

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Депутаты от партии Майи Санду не поддерживают инициативу ПСРМ о снижении зарплат депутатов. Они говорят, что могли бы проголосовать за этот проект, но только с одним с условием: если будет урезан бюджет президентуры.

Об этом заявил депутат ПДС Михай Попшой, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет actualitati.md.

– Мы могли бы поддержать данную инициативу, но при определенном условии: чтобы был урезан бюджет администрации президента, – сказал он.

Напомним, с инициативой сокращения зарплат депутатов выступила фракция ПСРМ. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте и будет рассмотрен в ближайшее время.