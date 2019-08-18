СМИ: Человек из окружения Плахотнюка покончил с собой выстрелом в голову

0

Бизнесмен Юрий Лункашу застрелился вечером 17 августа. Известно, что мужчина входил в близкое окружение бывшего председателя ДПМ Владимира Плахотнюка.

Как пишет noi.md, инцидент произошел на трассе R-6. В службу 112 позвонил водитель мужчины, который сообщил, что вечером его вызвал начальник, так как хотел покататься. Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу, где тот сел в машину, и направился к трассе маршруту R-6 (Яловены-Дурлешты). По дороге он написал записку следующего содержания: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором». Потом, сказав водителю, что хочет подышать свежим воздухом, он вышел из машины и выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034, калибра 6.35 и скончался на месте.

Источник отмечает, что в Государственном реестре оружия Юрий Лункашу фигурирует как владелец шести единиц огнестрельного оружия. Причина самоубийства мужчины пока не известна.

По информации портала, Лункашу являлся близким другом Влада Плахотнюка. Он был президентом Клуба деловых людей«Interdependența» и владел акциями SC «DENIR LUX» SRL, «PRIMPROF CONSTRUCT» SRL, «ACVILIN-GRUP» и «GB & CO» SRL. Имя Лункашу было связано со сделкой на сумму более 154 млн леев, в результате которой кипрская компания приобрела здания в периметре улиц Тимиш и Бужорилор в Кишиневе (“Белый дом”), принадлежащие Плахотнюку. В то же время Лункашу был одним из приглашенных на вечеринки бывшего оргеевского примара Илана Шора, осужденного за участие в банкротстве Bаncа de Economii.