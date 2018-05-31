Смешной трагичный самоучка. Странная дорога нестандартного артиста Буркова

31 мая блистательному актеру Георгию Буркову могло бы исполниться 85 лет.

Актер без профессионального образования. С дефектами речи. Родом из Перми. Любитель выпить. Казалось бы, шансов состояться в театре или кино у такого человека не может быть никаких. Но у Георгия Буркова это получилось.

Жалел, что разменивается на ерунду

Театр, актерская профессия привлекали его с детства, но в этом он боялся признаться не то что окружающим, но даже самому себе. Поэтому сразу после школы Бурков поступил в Пермский государственный университет на юридический факультет. Но продолжал мечтать о сцене. Тогда Бурков решил записаться в вечернюю театральную студию при Пермском драматическом театре. Уже после первых занятий Георгий понял, что ошибся, предал мечту, решив посвятить свою жизнь юриспруденции. Желая исправить ситуацию, пока не поздно, он принялся штурмовать все известные театральные вузы. Но его никуда не брали. Педагоги зачастую просто не могли разобрать, что там не то картавит, не то шепелявит абитуриент со смешной внешностью. В итоге Бурков не получил ни актерского образования, ни юридического.

Однако это не помешало ему в конце концов устроиться в труппу провинциального театра города Березняки. А уже чуть позже перейти сначала в Кемеровский областной театр, а затем и в Пермский.

Буркову было уже 32 года, когда в Пермь с гастролями приехал Московский драматический театр имени Станиславского. Решив, что терять нечего, Георгий Иванович рискнул напроситься на встречу с руководителем труппы режиссером Львовым-Анохиным. Столичный режиссер не просто согласился на встречу, но и решил посмотреть провинциального актера в деле. Итог прослушивания стал полной неожиданностью для всех. Буркова пригласили в Москву в труппу Театра Станиславского. Это был переломный момент не просто в его карьере, но и в судьбе.

Правда, карьера в столице могла оборваться для Буркова, так и не начавшись. Накануне своей первой премьеры актер-самоучка крепко выпил с другом и попросту сорвал спектакль. На стене театра тут же появился приказ об отчислении. Бурков уже собирал свои нехитрые пожитки, когда его вызвал к себе в кабинет Львов-Анохин. Ему было жаль провинциального артиста. Режиссёр предложил Буркову пройти нечто вроде испытательного срока, во время которого Львов-Анохин платил бы Буркову зарплату из своего личного кармана. Георгию Ивановичу было жутко стыдно, но он согласился. Испытательный срок он не просто прошел, а зарекомендовал себя одним из самых ярких и самобытных актеров театральной Москвы.

Конечно, Буркова не могли не заметить кинорежиссеры. Правда, предлагали ему преимущественно небольшие роли. И играть ему, как правило, приходилось пьяниц, недотеп, простофиль. Георгий Иванович не жаловался, но в своих дневниках с горечью писал, что мечтает о больших серьезных ролях, а его разменивают на всякую ерунду.

Невеста сбежала прямо со свадьбы

За свою жизнь Бурков сменил немало ведущих театров Москвы. Но судьбоносным для него всегда был Театр имени Станиславского. Именно там он познакомился со своей первой и единственной женой — актрисой Татьяной Ухаровой. Они должны были играть в одном спектакле. Сперва это были партнерские отношения, потом дружеские и, наконец, любовные. Ухаровой на тот момент было всего 19. Буркову за 30. Родственники и друзья Татьяны не понимали, что она нашла в этом нелепом провинциальном актере, у которого за душой ничего. Ухарова и сама не понимала, чем ее так привлек Бурков. Говорит, почувствовала в нем родного человека. Но разочарование ее ждало уже в день свадьбы. Георгий Иванович напился так, что с трудом стоял на ногах в ЗАГСе. Ухарова в итоге просто сбежала с собственной свадьбы, а свидетельство о браке намочила так, что буквы перестали читаться, и выбросила в окно. Казалось, все кончено. Но нет, это было просто очень странное начало семейной жизни. Бурков жил с Ухаровой довольно счастливо — во всяком случае по меркам актерских семей, к тому же в тех, где есть тяга к алкоголю. В 1966 году у них родилась дочь Маша. Конечно, не все шло гладко. Бурков очень страдал, что режиссеры его недооценивают, не дают раскрыться его таланту, и периодически уходил в запои. Он никогда не позволял себе вслух высказывать обиды, претензии, но все это сохранилось в его дневниках.

Одним из самых близких друзей Буркова был Василий Шукшин. Они понимали друг друга с полуслова. Мечтали создать собственный театр. Встреча с Шукшиным преобразила Георгия Ивановича. Он вновь стал заглядывать в будущее, строить планы. Но этим планам было не суждено осуществиться. Шукшин ушел из жизни слишком рано. Но Бурков продолжал мечтать. В дневниках он расписал свои планы на многие годы вперед. Вот только воплотить в жизнь не успел и половины. В 1990 году он сыграл свою последнюю роль в кино, вскоре после чего его не стало —актёра, готовившегося сыграть президента у Рязанова в «Небесах обетованных», убил оторвавшийся тромб.