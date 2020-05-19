Смертность от COVID-19 в Молдове намного ниже, чем в странах Евросоюза

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Согласно международной статистике, ситуация в нашей стране обстоит гораздо лучше, чем в других государствах.

В частности, уровень смертности в Молдове составляет 3,5% от общего числа в 6 138 подтверждённых случаев COVID-19. Для сравнения, пишет ntv.md, в соседней Румынии этот показатель равняется 7%. Там на 17 036 положительных случаев COVID-19 зарегистрировано 1 120 смертей.

Хуже всего ситуация обстоит в Бельгии, где уровень смертности составляет 16%. Во Франции этот показатель достигает 15%, а в Италии и Великобритании – по 13%.

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