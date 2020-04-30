Смертельное ДТП в Унгенах: мотоциклист на высокой скорости врезался в бетонное ограждение

Авария со смертельным исходом произошла вчера в селе Корнешть Унгенского района. 33-летний мужчина на мотоцикле врезался в бетонные плиты на обочине дороги.
Удар был настолько сильным, что водитель погиб до прибытия “скорой”. По данным полиции, пишет publika.md, мужчина ехал с превышением скорости. У него не было прав, а у мотоцикла – регистрационных номеров.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
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