Смертельное ДТП в Унгенах: мотоциклист на высокой скорости врезался в бетонное ограждение

Смертельное ДТП в Унгенах: мотоциклист на высокой скорости врезался в бетонное ограждение

Авария со смертельным исходом произошла вчера в селе Корнешть Унгенского района. 33-летний мужчина на мотоцикле врезался в бетонные плиты на обочине дороги.

Удар был настолько сильным, что водитель погиб до прибытия “скорой”. По данным полиции, пишет publika.md, мужчина ехал с превышением скорости. У него не было прав, а у мотоцикла – регистрационных номеров.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md