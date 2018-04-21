Смертельное ДТП в Страшенском районе: погиб пожилой водитель (ВИДЕО)

Трагедия произошла сегодня, 21 апреля, около 15.35 между населенными пунктами Миклеушень и Лозова.

Там автомобиль марки Volkswagen, за рулем которого находился 55-летний мужчина, столкнулся с грузовиком, управляемым 30-летним мужчиной. Удар был настолько сильным, что оба автомобиля вылетели с трассы, а грузовик еще и перевернулся, пишет medianews.md.

Согласно информации от пресс-секретаря Генинспектората полиции Марианны Бециву, в результате ДТП 20-летний пассажир получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован, а водитель Volkswagen скончался на месте.

Полиция проводит расследование.