Смертельное ДТП в Страшенском районе: погиб мужчина

Трагедия произошла минувшим вечером около 20:20 неподалеку от села Бурсучень.

33-летний водитель Ford Tranzit скончался на месте, после того как автомобиль, которым он управлял, вылетел с трассы и перевернулся, пишет unimedia.info.

По словам пресс-секретаря полиции Сынжерей Лилианы Харя, водитель ехал на превышенной скорости, в какой-то момент не справился с управлением и вылетел в овраг.

В автомобиле также находился пассажир. Он был доставлен в больницу с различными травмами.

Полиция расследует случившееся.