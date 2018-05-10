Смертельное ДТП в Страшенском районе: погиб мужчина

Смертельное ДТП в Страшенском районе: погиб мужчина

Трагедия произошла минувшим вечером около 20:20 неподалеку от села Бурсучень.

33-летний водитель Ford Tranzit скончался на месте, после того как автомобиль, которым он управлял, вылетел с трассы и перевернулся, пишет unimedia.info.

По словам пресс-секретаря полиции Сынжерей Лилианы Харя, водитель ехал на превышенной скорости, в какой-то момент не справился с управлением и вылетел в овраг.

В автомобиле также находился пассажир. Он был доставлен в больницу с различными травмами.

Полиция расследует случившееся.

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