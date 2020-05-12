Смертельное ДТП в Страшенах: виновник аварии получил 15 суток ареста

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32-летний водитель Mercedes, который в минувшую субботу спровоцировал ДТП на трассе Кишинёв-Унгены, получил 15 суток ареста.

В суде прокурор потребовал поместить подозреваемого под арест на 30-дневный срок. Его запрос был частично удовлетворён – было решено поместить мужчину в изолятор пенитенциара №13 на 15 дней. Данную информацию подтвердил заместитель главного прокурора Страшенского района, передаёт publika.md.

Напомним, что страшная авария произошла 9 мая на трассе Кишинёв-Унгены, вблизи села Пэнэшешть Страшенского района. В результате ДТП скончались 24-летний молодой человек и ребёнок в возрасте примерно 3 лет. Бабушка малышка была госпитализирована в тяжёлом состоянии в районную больницу Страшен.

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